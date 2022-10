Viljandimaal valmis Eesti kaasaegseim noorloomade farmikompleks

Põhja-Sakala vallas Koksveres avati Mangeni PMi uus farmikompleks, kus loomad liiguvad erinevates elutsüklites laudast lauta. Kompleks on koduks 3966 loomale, kellest ligi pooled on lüpsilehmad.

„Uudse lahendusega laudakompleksis liiguvad loomad eri elutsüklites laudast lauta, mis asetsevad samas farmis üksteise kõrval ning on ühendatud koridoridega. Laudad on ehitatud loomade vanuselisi vajadusi arvestades,“ sõnas Kõo Põllumajandusettevõtete grupi juht Maarika Susi. „Loomades ärevust tekitavad olukorrad, näiteks kaugete vahemaadega pikk sõit mõnda teise hoonesse, jääb nüüd ära. Tulemuseks on tervemad loomad, väiksem stress, suurem toodang ja väiksemad majandamiskulud. “