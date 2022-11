Põllulinde on võrreldes 1983. aastaga praegu poole vähem, näiteks suurkoovitaja ja põldtsiitsitaja on peaaegu väljasuremisohus, jõudsalt on vähenenud kadakatäksi ja sookiuru, tavalisematest liikidest näiteks põldlõokese, kiivitaja ja talvikese arvukus.