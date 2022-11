Ma ei ole kindel, kas minu maja teist korrust võib vintskapiks nimetada – vististi mitte, sest see on selle mõiste alla käimiseks liialt suur: teisel korrusel on meil kolm tuba, igaüks vähemalt 20 m2 suurune, lisaks veel esik, trepimade, panipaik ja veel üks praegu tühjana seisev katusealune.