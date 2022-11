Kriisivarudest võib valede hoiutingimuste korral suur kahju sündida. Oska end ja lähedasi kaitsta!

Eestis juhtub igal aastal üle 5000 mürgistusõnnetuse, mis jõuavad tervishoiutöötajateni. Kuigi kodu peaks olema meie kindlus, juhtub 90% mürgistusõnnetustest just seal. Sageli satuvad õnnetustesse väikelapsed, kes õpivad maailma tundma muu hulgas maitsmise kaudu. Keskmisest rohkem juhtub õnnetusi ka eakatega. Enamik mürgistusi on aga tüüpilist laadi ning neid teades on õnnetusi lihtne ennetada.