Üldiselt aga on kummi-viigipuu viigipuu (Ficus) perekonna liige, kus on ligi 900 liiki taimi. See on üks suurimaid ja tähtsamaid perekondi nii loodusele kui ka inimesele. Perekonnas on hiigelsuuri puid, põõsaid ja ka liaane. Viigipuud on tähtsal kohal vihmametsakooslustes, olles olulised nii teistele taimedele kui ka lindudele, loomadele ja putukatele.