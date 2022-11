Elust vanal tammepuul - „Le chêne“

Viide lastelaulule on igati kohane. Loodusdokk „Le chêne“, maakeeli „Tammepuu südames“, on kindla peale koguperefilm, mis tähendab eelkõige seda, et kõik ekraanilt nähtav on lastele sobilik vaatamine. Isegi mõnevõrra pikantne tammekärsakate paaritumistants on ekraanil esitatud niimoodi, et vanemad peaksid filmitegijatele lausa tänulikud olema. Nende piltide taustal võiks vähemalt esimesi selgitusi soo jätkamise kohta olla lihtne anda.