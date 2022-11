Energiakriisis Eesti võib jääda kodumaiste köögiviljadeta

Energiakriis ja hinnatõusud on surunud aiandusega tegelevad ettevõtjad keerulisse seisu – köögivilju kasvatati tänavu jälle mullusest vähem. Nii peamegi üha rohkem tomateid, kapsaid, puuvilju ja marju importima.

„Köögiviljaga isevarustatus oli varem 50 protsenti, nüüd hakkab see kukkuma 40 protsendi peale,“ teatas maaeluministeeriumi kantsler Marko Gorban aianduskonverentsil. Veel kehvem seis on puuvilja- ja marjakasvatuses. Paar aastat tagasi suudeti tagada vähemalt kümme protsenti vajaminevast, nüüd on isevarustatus marjadega 6–7 protsenti. Nii oleme toidujulgeolekus kõige haavatavamad köögivilja, kartuli ning marjade-puuviljadega.