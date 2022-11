Gunnar Aarma elutarkusi: kui inimesed lakkavad vaimsete küsimuste üle arutamast, siis nad ongi vaimselt haiged

Suured akadeemilise filosoofia küsimused: Mis on elu? Mis on elu mõte? Mis on kannatuse mõte? Kuidas kannatustest õppida? Seda kõike käsitleb Gunnar Aarma oma elutarkusest lähtuvalt ja tänu sellele jõuab inimestele ligemale kui samade küsimuste akadeemiline käsitlus. Gunnar Aarma lähenemine elule on heatahtlik ja inimest arvestav. Raamat „Täiesti vaba mees“ annab lugejale Gunnar Aarma mõtteloolise kontsentraadi.