Uus rektor: maaülikoolil on põhjust rohkem välja paista

Lõuna-Eestis oli küll üpris palju juttu. Tartu Postimehes saime ikka päris piisavalt leheruumi. Ja ka Maalehes.

Aga me oleme ka väiksemad kui Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool. Ja võib-olla meil toimuv ei ole selline uudistemagnet nagu Tartu või Tallinna rektori valimine.

Aga võiks olla? Kui me vaatame maaülikoolis õpetatavate erialade rolli Eestis, siis ei saa ju öelda, et need oleksid grammigi võrra vähem tähtsad.

Üldse mitte. Meil on põllumajandus, keskkonnateadused, metsandus, veterinaaria ning kõik see, mis puudutab toitu ning loomade ja inimeste tervist. See kokku on niisugune omavahel seotud valdkondade tervik, mis annab meile võimaluse olla keskne ülikool biomajanduse arendamisel. Või kui räägime näiteks Eesti toidujulgeolekust.

Ülikoolina anname me väga tähtsa panuse, et Eestimaa inimesed oleks toiduga varustatud; et meie keskkond sealjuures säiliks; et meil oleks metsa; et selle metsaga heaperemehelikult ümber käidaks. Ja et kõik need uued tehnoloogiad seda toetaksid.

Miks maaülikool siis ikkagi varjus on?