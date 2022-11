Poliitilist välireklaami või valimisagitatsiooni võib nüüd teha ükskõik mis ajal, sh valimispäeval. Enam ei ole vaja ka raadiosaateid trahvihirmus ära jätta. Sisuliselt ainus alles jäänud keeld on see, et valimisjaoskonnas hääletamise ruumis valimisagitatsiooni teha ei tohi.