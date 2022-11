1000 kandidaati ühele töökohale! Kuidas saab ajakirjanik hakkama komplekteerija ihaldusväärse ametiga?

HKScani Jüri logistikakeskuse laos käib kibekiire sigin-sagin. Miski piiksub pidevalt, tõstukijuhid vuravad ringi ja signaalitavad – eest ära! Ning kogu aeg tulebki vaadata, kuhu astud. Olgugi et ladu on avar ja liikumisruumi lahedalt, on tihtipeale tunne, et keegi võib nüüd üle varba sõita, kas siis rokla või tõstukiga.