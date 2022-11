Maaeluminister Urmas Kruuse toidujulgeolekust: ainult põllumeestele eraldatavat kütusereservi meil pole

Maaeluministeerium seisab selle eest, et toidu varustuskindlus muutuks nn valmisolekuseaduse eelnõuga elutähtsaks teenuseks side, elektri, panganduse jne kõrval. Seda elutähtsat teenust tagaksid esialgu üheksa suurema turuosaga ettevõtjat, eesmärk on, et kõik vajalikud toiduained oleksid elanikkonnale kättesaadavad ka kriisi ajal.

Ka riigi kütusevaru haldab AS Eesti Varude Keskus, elutähtsate teenuste tagajad on selle kasutuselevõtul eelisjärjekorras. Ainult põllumeestele eraldatavat kütusereservi meil pole.

Elektrikatkestustega toimetulekuks on osal põllumajandusettevõtetel juba praegu kohustus omada alternatiivset energiaallikat, enamasti on need generaatorid. Mitme kuu pikkused elektrikatkestused on siiski väga ebatõenäolised, isegi kehvade stsenaariumide korral jääksid võimalikud katkestused tundide pikkuseks, millega nii elektrisüsteem, toidutootjad kui ka ühiskond kenasti hakkama peaks saama.