Noorperemees Ragnar Viikoja: olen viiendiku talust juba kätte saanud

„Mul käib samamoodi see üleandmise protsess juba aastaid, ma täiesti üksinda ei tegutse, minu kolm venda on samuti tegevad meie ettevõtmistes,“ selgitab Ragnar. Lisades, et ehkki pereettevõtlus on jagatud mitmeks juriidiliseks osaks, nii et üks ettevõte on ka vanema venna käes, tehakse nende peres kõike ühiselt, koos võetakse ka otsuseid vastu. Seitsmest täiskasvanud lapsest elavad õed eraldi mujal Eestimaal.

Ehkki Ragnar Viikoja on Varisoo OÜ ainuomanik, ei ole ta siiski veel täieõiguslik peremees. Ta peab täiesti loomulikuks, et põllumajandusettevõte üleandmisprotsess kestabki kas või kümme aastat.

„See on keeruline, kui lapsi on isal nii palju,“ nendib keskmine poeg Ragnar.

Aeg-ajalt kutsutakse Ragnarit ka meie riigi sünnipäevalapseks, kuna tema sünnipäev on täpselt Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeval 20. augustil 1991. „Sama sünnipäeva tõttu on natuke ikka erilisem tunne,“ ütleb 31aastane noortalunik, kellest aktiivse ja mitmekülgse tegelasena on saanud ka maanoorte eestkõneleja.

Viikoja perest on sirgunud seitse õde-venda. Kuidas just Ragnar silma jäi, et osa talu on talle juba üle läinud?

Poeg teab, et isa koos ema ja kogu perega on terve elu oma hingejõu ja visa tööga seda talu üles ehitanud ning laiendanud Katku külast kaugemalegi. Nüüd majandatakse ettevõtet läbi mitme firma, kasvatatakse vilja enam kui tuhandel hektaril, peetakse lihaveiseid ja kogu ettevõtmiste süda pole enam ainuüksi Varisoo talu, vaid ka Uhtna, kus on teraviljakuivatid ja põhiline tootmiskeskus.

„Noorem õde Sirli on viimasel ajal väga huvitatud ja sooviks nüüd ka peretalus kaasa lüüa,“ toob esile Ragnar, kuidas pere kolm nooremat last – tema, Rain ja Sirli – peavadki uusi plaane, koostavad talu arenguks projekti ja visiooni, mismoodi talu edasi arendada.

„Me noorema põlvkonnana paneme plaani kokku, et näidata isale: me planeerime ja mõtleme kõik läbi, me ei taha lihtsalt hakata tegutsema tühja koha pealt, vaid meil on talu arenguks visioon,“ teatab Ragnar.

„Tulime lastega kokku, istusime maha ja otsustasime, et kõigil on kunagi osalus firmades võrdselt. Kui midagi meie ettevõttes on vaja muuta, siis kõikide hääled loevad, nad peavad olema nõus,“ selgitas suurpere seisukohti pereisa Eino Viikoja. Lisades, et ehkki osa ettevõtlusest on poegade toimetada, on peamine otsustusõigus praegu siiski veel isa ja ema käes. Küll lapsed jõuavad firmad täielikult üle võtta ja peremehena kohapeal tegutseda.

Kuigi Ragnaril on oma firma, loeb ka seal toimetamiseks vanemate arvamus ikkagi päris palju. „Las Ragnar õpib veel, kaitseb doktorikraadi, vaatab maailmas ringi, ning siis, kui tarkus ja kogemused käes, võib tulla täielikult talu pidama, et oma teadmised siia üle kanda,“ ütleb isa Eino Viikoja.

Võtame eeskuju teistest riikidest

„Põhjamaades, näiteks Soomes ei pärandata talusid edasi, vaid müüakse järglastele,“ toob näite Ragnar Viikoja. Ta selgitab, et samas Soome noor ei pea kohe talu kinni maksma, seda müügisummat käsitletakse ka kui investeeringut, mis peab tulu teenima, või krediiti, mis tuleb mingi aja jooksul tagasi maksta. „Selline finantskohustus motiveerib noori rohkem tegutsema,“ selgitab Viikoja. Ta märgib, et euroliidu üks probleeme on see, et väga vähe on maamajanduses alla 40aastaseid taluomanikke või põllumajandusfirmade juhte. „Eestis on neid umbes 17%, aga Soomes on alla 40aastaseid taluomanikke hoopis rohkem.“