Kuulsate kottide paraad paneb suu vett jooksma

Oktoobris avatud näitusel „Alati moes. Käekottide 100 aastat“ saab vägagi selgeks, et käekott ei ole lihtsalt käekott. Peale selle, et kott on väga vajalik asi igale naisterahvale, kes kuhugi läheb või midagi teeb, võib see olla ka terve varandus, staatuse sümbol, kunstiteos, ajastu märk. Ja seda on tänapäeval hea teada.