PÖFFI TAGATUBA | Tiina Lokk: mõtlesime sel aastal välja kaks lõputseremooniat, ühe publikuga hüvastijätmiseks

Sillart pidi tegema filmi ja Tiina oli selle käsikirja toimetaja. Avo Paistik pidi tegema täispika animatsiooni, mille stsenaariumi kirjutas Tiina Lokk. „Ma sain selle valmis. See on mu elu üks suurimaid eneseületusi. Hiljem Paistik ütles, et see oli tema elu kõige ägedam stsenaarium.“