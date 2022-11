Veevõtukohtade nappuse tõttu põlevad maamajad maani maha

Seaduse kohaselt peab majaomanik tagama, et tulekahju puhul saaks lähedusest kustutusvett võtta. Tegelikult vaadatakse sellest nõudest mööda ja veevõtukohta ei pruugi olla samas külaski. Pahatihti on tagajärg selline, et kui tuletõrjujatel kaasas olnud veega kohe tuld kustutada ei õnnestu, jääbki maja päästmata.