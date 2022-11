Sõjaõudus sinu kodus

Kas tõesti peab kõik filmiks tegema? Nii küsis mu armas sugulane, kui teatasin, et nüüd tuleb vaadata „Läänerindel muutuseta“ filmi ja kaeblesin, et ma ei mäleta raamatut, hakates muu hulgas kahtlema, kas üldse seda kunagi lugenud olen. Jah, sakslaste tehtud film on sedapuhku juba kolmas, mis Erich Maria Remarque'i klassikaks saanud romaani põhjal vändatud.