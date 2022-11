Veel kord kährikseenest

Kährikseen on Eestis vägagi haruldane – seetõttu kuulub ta II kaitsekategooriasse ja punase raamatu nimekirja ning tema hävitamine ja ka viljakeha korjamine on keelatud. Viimase kümne aasta jooksul on haruldast kährikseent peaaegu igal aastal leitud ja see on kujunenud sündmuseks, millest isegi ajalehtedes on iga kord uudiseid kirjutatud.