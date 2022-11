Üürielamute toetusprogramm viib maapiirkondadesse 5 miljonit eurot

Uue kuue saanud Sindi sotsiaalmaja, kus on 40 korterit.

Järgmiseks aastaks on riigi eelarves ette nähtud 5 miljonit eurot, mille eest saab ehitada või värskendada umbes viis kortermaja. Ühtlasi on lootust, et toetusmeede muutub iga-aastaseks.