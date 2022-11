Mis põhjustas meelemuutuse? Kalevi kommid käivad jälle vanaviisi lahti

Aastaid on pahandatud, et Kalevi uusi, rebitavaid ümbrispabereid ei saa hästi avada. Küll olid kommid pakendatud ristküliku-kujulistesse sakilise äärega pakenditesse, küll traditsioonilisse kommikujulisse, ent kõikjalt kinni liimitud paberisse. Küllap on ka leidunud neid, kelle need kommipaberid ka meeldisid või vähemasti mingisugust pahameelt ei põhjustanud. Igatahes on nüüd traditsiooniline kommipakend tagasi.