Sugulased paluvad härdalt: palun aidake meie sõtta viidud mehi!

Hetkel on aga suure tähelepanu all ka Putini ukaas sügisese ajateenistusse võtmise kohta. Ajateenistusse on alates 1. novembrist ametlikult kavas võtta 120 000 noort. Ühtlasi räägib Vene meedia juba sellest, et tuleks tagasi pöörduda vana, nõukogudeaegse teenistuse kestuse juurde, kus armees tuli teenida kaks aastat ja laevastikus kolm.