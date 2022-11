Metsaomanikud saavad taotleda metsa uuendamise toetust

„Metsade uuendamine on investeering tulevikku. Sellega me tagame selle, et metsaalal kasvaks tootlik puuliik,“ ütles Timber.ee Metsaühistu juht Enari Lumi , viidates, et mets istutatakse reeglina viljakamale metsamaale, kus hakkavad hästi kasvama ka remmelgad, sarapuud ja hall lepp. See aga ei ole metsaomanikule tulutoov. „Loomulikult see ei tähenda seda, et metsas peab kasvama ainult mänd, kuusk ja kask. Oluline on lasta peamiste puuliikide vahel kasvada ka pajul, sarapuul, jalakal ja künnapuul, rääkimata tammest ja vahtrast, et säiliks looduse mitmekesisus,“ rääkis Lumi. Metsaomanik peab jälgima seda, et kasvukohale saaks istutatud sobilik puuliik ja oluline on ka istutatavate taimede arv pinnaühiku kohta.