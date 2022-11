Keskkonnaminister Madis Kallas ütleb Maalehele antud intervjuus, et ka teadlased tõlgendavad meie metsadega toimuvat väga erinevalt ning lõplikku tõde metsanduse kohta ei tea keegi. „See on aga paratamatus, et meie raiemahud peavad vähenema,“ sõnab Kallas.