See legendaarne nõelteravate lehtedega taim on valu-nõgespuu (Dendrocnide moroides), mis on ka tervenisti mürgine, kuid eriti mürgised on taime varred. Kirjalikes allikais mainis taime mõju ühena esimestest 1866. aastal maamõõtja A.C. Macmillan, kelle sõnul hullus taimega kokkupuutunud hobune valust ning suri kaks tundi hiljem, kirjutab Ifl Science.