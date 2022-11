Mitmel pool on vihmavaese suve ja sügise järel kaevud siiski kuivaks jäänud. Näiteks Rakke lähedal Tammiku külas elav Monika Grau pole oma kaevust vett saanud augustist alates. „Praegu on põhja juba natuke juurde immitsenud, nii et vesi hakkab tagasi tulema. Aga põuasel suvel on see tavaline, et augustikuus kaev enam ei tööta,“ nendib Grau.