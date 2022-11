Komplekteerija ameti vastu tuntakse pöörast huvi. Kes on selles ametis siiski edukam, kes mitte?

Sel aastal on populaarseim komplekteerija ametikoht meelitanud CV Keskuses kandideerima pea tuhat töövõtjat. 2020. aastal oli ühe kuulutuse puhul see arv veel suurem – ligi 2000 kandidaati. Küll aga on keskmine kandideerijate arv nüüdseks normaliseerunud koroonaeelsele tasemele.