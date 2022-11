Järgmise viie aasta toetuste otsused on tehtud

Euroopa Komisjon andis täna heakskiidu Eesti põllumajanduspoliitika strateegiakavale aastateks 2023–2027. Uue kava rõhuasetus on väikestel ja keskmistel farmidel ning noortootjatel. Lisaks toetatakse innovaatilisi ettevõtmisi – alates täppispõllundusest kuni agraarökoloogiliste tootmismeetoditeni.

Täna heaks kiidetud Eesti kava eelarve on 1,6 miljardit eurot. Sellest 456 miljon eurot ehk 28% on mõeldud keskkonna- ja kliimaeesmärkide saavutamiseks ja 35 miljonit eurot noorte põllumajandustootjate toetuseks. Olulisel kohal on ka innovatsiooni toetamine.