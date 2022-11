„Ma näen su häält“ kruvib pinget.“Ehe, aus ja natuke totakas mäng!“

„Sellist õnnelikku hetke, et on ainult üks kanal, mis mängib konkurentsita, ei tule televisioonis mitte kunagi,“ muheleb teleekspert, Kanal 2 juhtfiguur Jüri Pihel. Tõsi, telesügise kaks suurt meelelahutusgiganti – „Ma näen su häält“ ning „Tantsud tähtedega“ – on eetris samal ajal.