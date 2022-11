USA rahvusparkide töötajad hädas: palun lõpetage konnade lakkumine

Komme käia loomi niiviisi tüütamas tuleb sellest, et liik eritab mürkainet, mis võib olla hallutsionogeense toimega. Kuigi konnadele lakkumine otseselt eluohtlik ei ole, võib see seda olla aga inimestele. Kuna iga isend eritab erinevas koguses mürkainet, on võimalus üledoosiks suur.