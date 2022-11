Hannes Kaljujärv: usun juhustesse, aga jumalale peab ka alati võimaluse andma

Ütlen Hannesele, et teda vana Toomas Nipernaadina nähes tulid meelde noor näitleja Jaan Tooming ja parimas eas Lembit Eelmäe. Hannesel on näitleja oskus plahvatada. Lõdvestumine ja plahvatus. Ja Hannes ütleb selle peale, et peab Jaan Toomingat Eesti kõige geniaalsemaks näitlejaks, keda ta laval näinud.