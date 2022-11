Taluliidu noor juht valiti aasta naisettevõtjaks

Luigeveski Agro OÜ on asutatud 13. augustil 2015 aastal. 2018.aastal muretseti põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuste eest Abaja Farmist 15 puhtatõulist aberdiin-anguse mullikat ning Jane Mätikku talust pull Franklin. Loomapidamist alustati 16 pealise loomakarjaga. Järgmisel aastal valmis Luigeveskil uus laudahoone, et loomadel paremad tingimused oleksid ja poegimise ajal neid aidata saaks.

Üldsus teab Kerli Atsi pigem seetõttu, et ta on ETKL-i tegevjuht ning seisab sel postil jõuliselt peretalude eest. Lisaks peretalude ja väiketootjate probleemide selgitamisele on tema südameasi talutoodangu ja talu kui eluviisi propageerimine. Nii lõi taluliit kaubamärgi „Ehtne talutoit“ ning valitakse parimad talutoidud. Sel sügisel sai Tallinnas teoks suur Eesti talutoidu laat, mis sai vaid positiivset tagasisidet.

Igal aastal selgitatakse välja parimad talud. Lisaks sellele on Kerli Atsi eestvedamisel hakatud hoogsalt propageerima agroturismi, mis on Lääne-Euroopas väga levinud, kuid Eestis maainimeste jaoks uus tegevussuund ning samas ka võimalus. Tänavu on Kerli Atsi eestvedamisel läinud käima podcastide sari „Moodne talu“.

„Minu jaoks oli see väga-väga suur üllatus, et olen nomineeritud noore naisettevõtja tiitlile,“ arvas noor naise ise. „Ettevõtjana on mul veel pikk maa minna, aga ma olen siiralt tänulik, et on märgatud minu tööd Eestimaa talude eest seismisel.“

Ta lisas: „Ettevõtjana olen üsna oma tee alguses, aga oma ettevõttes lähtun samadest väärtustest, mis on mulle olulised taluliidus tegutsedes. Olulisim neist on puhta eestimaise toidu tootmine. Mul on siiralt hea meel, et mulle antud aasta naisettevõtja tunnustusega tunnustab EENA tegelikult Eesti talupidajaid, kes toodavad puhast ja Eestimaist toitu“.

Aasta noore naisettevõtja tiitliga tunnustab EENA kuni 40-aastast naist, kelle ettevõte on viimaste aastate jooksul silma paistnud oma tegevusvaldkonnas.