Vastutustundlik alkoholitarbimine on võimalik. Kes joob palju, joob valesti!

Täitke vaid kolmandik pitsist

Kuigi iga inimese organism reageerib alkoholile erinevalt, siis öeldakse, et viisaka alkoholitarbimise puhul võiks kogus jääda ühe ühiku piiresse tunnis. See tähendab, et kui joote viina kolmandikpitsi kaupa, nagu eelnevalt soovitatud, on igati soliidne piirduda kahe pitsiga ühe tunni jooksul. Nii annate oma kehale piisavalt aega alkoholi töödelda ning seisate hea selle eest, et meeleolukas pidu ei võtaks ebameeldivat pööret.