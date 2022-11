Põllumeeste tulevik on ärev: hindade suurt kõikumist võib põhjustada isegi kellegi Twitteri säuts

Turg on rohkem segi, kui kunagi varem, vilja hinda võib muuta 10% kellegi Twitteris öeldu. Ka inflatsiooni mõjusid on raskem hinnata, eriti olukorras kus päris ilma varudeta hakkama ei saa. Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatuse liige Meelis Annus lisas, et rahalugemiseoskus on ülioluline ehk saagi müük ja tarvikute ost võib saada isegi tähtsamaks kui agronoomia.