Kevili ehitab Mäosse terminali, et vallutada Kesk- ja Lääne-Eesti

Plaanis hõivata Kesk-Eesti

„Mäo terminali rajamine on meie jaoks strateegiline pikaajaline investeering ja seetõttu pole selle valmimise tempo esmatähtis. Hea kui saame kompleksi valmis järgmiseks koristusperioodiks, ent midagi ei juhtu, kui lõpetame terminali ehituse ülejärgmisel aastal. Palju sõltub ehitusmaterjalide tarnetest ja hindadest, mis on viimasel ajal palju kallinenud,“ selgitas Prits.

Kavandatav terminal Mäos on arvestatud kuni 70 000 tonni teravilja ladustamiseks ja lisaks ehitatakse välja kaunviljade kuivatamise võimalus. „Mäo terminal on arvutatud kasvu peale, kohe läheb tarvis sellest poolt võimsust,“ lisas Prits selgituseks.

Kevili ühistusse kuulub 174 liiget, kellest suurimale kuulub 3800 hektarit põldu, väikseimale 50 hektarit. Pritsi sõnul on praegune liikmeskond valdavalt ida ja lõuna pool Tallinna–Tartu maanteed ning Lääne- ja Kesk-Eesti teraviljatootjate kaasamine on Mäo terminali rajamise üks põhjusi.

„Meil on üksikuid liikmeid Pärnumaal ja Raplamaal. Järvamaa on Eesti üks suurim viljakasvatuspiirkond ja laienemiseks on Mäo asukoht logistiliselt väga hea. Eestis tervikuna pole vilja hoiustamise laopindades puudust, kuid Kevilil on seda kindlasti juurde vaja,“ rõhutas juhatuse esimees.