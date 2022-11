„Külla ei taheta tulla, öeldakse, et teil on seal see kuri koer. Naabrinaine teeb poolteisekilomeetrise ringi, ei taha koerast mööda minna. Ma ei arva, et peaksin tavalise avaliku tee peal kõndimist kartma, sest ei tea kunagi, kas koer on lahti või ei ole. Avalikus ruumis peaks kõndida saama ilma hirmuta.“