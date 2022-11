Rahvasaadikud: kirg ja teravmeelsus jäägu, labasus kadugu!

„Parlamendisaal on oma olemuselt ju lava, kust kõneldakse kogu Eesti rahvaga,“ arutleb viies riigikogu koosseisus istunud Michal. Ta leiab, et teravusel ja teravmeelsusel on parlamendidebatis oma koht, aga isiklikel solvangutel, labasustel mitte. „Kui trendi ja ajalugu hinnata, siis mulle tundub, et esimest ehk mõtteteravust ja teravmeelsust on vähemaks jäänud – naljagi enam naljalt ei tehta –, ja seda teist, tühja vahtu on juurde tulnud.“