Tähklavendel on Eestis täiesti külmakindel. Tema põhihäda on hoopis see, et kui kääbuspõõsas jääb talvel liigniiskusesse, mädaneb see lihtsalt ära. Lavendel ei taha olla otse vastu märga mulda, aga vihma sajab meil ka talvel, sageli on sulad.