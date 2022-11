SUPERALE! Maa korralisel hindamisel odavnes enim kaitsealune mets

Kuna rangete piirangutega metsamaa omanikule teab mis tulu ei too, hindas maa-amet ka selliste maade väärtuse korralise hindamise käigus madalaima võimaliku määraga ning nii on sihtkaitsevööndi või piiranguvööndi metsamaa hektar väärt vaid 400 eurot.

Alutaguse kandis kümneid hektareid metsamaad omava Rait Vaheri maad on valdavalt just sihtkaitsevööndi (SKV) või piiranguvööndi (PV) metsad, sest lisaks lendoravale on tema maadelt leitud veel teisigi kaitsealuste liikide elupaiku. Osa oma maadest müüs ta mõne aja eest küll riigile, aga kuna peab pakutavat hinda ikkagi ebaõiglaselt madalaks, jättis osa maid veel endale.