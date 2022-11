FOTOD | Porr keerleb putukaid otsides ümber puu

Hämaras metsas on teda sagedamini esmalt kuulda kui näha. Mõnel puutüvel liikudes ei eristu seljaga olev porr puud katvast koorest kuigivõrd. Porri selg on nimelt valdavalt pruunikashallikirju. Sageli on just tema kreemikasvalge alapool see, mis ta pimedas metsatukas paljastab. Porril on pikk allapoole suunatud nokk, pikad küünised ja pikad sabasuled, mis on tema põhilised tööriistad.