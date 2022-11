Robert Linna: muusikule tähendab see väga palju, kui keegi teda kuulab ja vaatab

2. detsembril jõuab ETV vaatajateni erisaade lauludega, mis hakkavad jaanuaris võistlema Eesti Laulu 2023 poolfinaalides. „Kõige toredam oli vast see, et sain kuulda väga palju uusi lauljaid ja hästi huvitavaid lugusid,“ on konkursi eelžüriisse kuulunud Robert Linna tehtud valikutega rahul.