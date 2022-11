GRAAFIKUD | Küttepuit odavnes esimest korda viimase 15 kuu jooksul

Vaatamata väikesele hinnalangusele, on hinnad puiduturul jätkuvalt väga kõrged. Ainsa sortimendina kasvatas novembris hinda haavapaberipuit. Kuuse- ja kasejämesortimentidel hinnad ei muutunud ning teistel sortimentidel oli kerge või mõõdukas langus.

Novembris jätkus männipalkide odavnemine. Standardpalgi hind langes 3% ja peenpalgil 0,4%. Kuusepalkide hinnad novembris ei muutunud. Kolme kuu taguse ajaga võrreldes on männipalkide hinnad langenud. Standardpalk on odavnenud tuntavalt (9%), peenpalgi hinnalangus oli suhteliselt tagasihoidlik (1,7%). Kuusepalkide hinnad on kolme kuuga 2–3% tõusnud.