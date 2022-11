Keeristormi kahjude taastamine on ränk. „Kartsime, et tuleb aknad talveks lihtsalt kinni lüüa.“

Neli kuud hiljem pole kodu veel nii palju valmis, et seal sees elada saaks. „Katus on peal ja viimase akna panid ehitusmehed ette oktoobri viimasel päeval. Sees jagub aga veel nädalateks tööd,“ tõdeb Alar Astover.

Konarlik asjaajamine

Ühest küljest olid hoonete purustused nii suured, et endise olukorra taastamine võtabki aega. Teisalt on protsessi pidurdanud ehitusmaterjalide puudus ning ka kindlustusega ei läinud asjaajamine nii ladusalt, kui oleks oodanud. „Lõppkokkuvõttes said kõik asjad aetud, aga sisuliselt kaks ilusat ja sooja suvekuud ei toimunud mitte midagi. Poleks uskunud, et see asi nii kaua aega võtab. Vahepeal oli isegi oht, et katame aknaaugud külmade saabudes kilega kinni ja jääbki talveks pooleli,“ meenutab Alar.