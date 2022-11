„Kui 1960ndate algul üleliidulistel turniiridel mängisime, siis meie mahajäämus suurtest keskustest hakkas süvenema vähese jääaja tõttu. Isegi Riia oli suutnud endale juba tehisväljaku rajada. Mõtlesin, et kui lätlased endale said tehisjää, miks siis meie ei saa,“ on Veski meenutanud. „Käisin Riias Daugava jäähallis uurimas, kuidas see tehtud oli, sest ega neid teadmisi siis meil palju olnud. Tegin endale tehisväljaku põhialused selgeks. Kodus väheke aru pidanud, leidsin endale mõttekaaslase Tallinna piimakombinaadist Hans Järvise näol.“