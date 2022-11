Eesti eest surmani! Edukas advokaat viskas kontsakingad nurka ja tõmbas jalga sõdurisaapad

Ta on siin südalinnas mainekas büroos töötanud rohkem kui veerandsada aastat ja jõudnud praktikandist partneri staatuseni. Aga mitte sellest ei hakka me täna rääkima. Naljaga pooleks pakun, et mul on juba loole pealkirigi valmis mõeldud – eduka naisadvokaadi kaksikelu.