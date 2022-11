Leedu talunik on kõrgete energiahindade tõttu otsustanud kodu viljaga kütma hakata: pidin lambad ka tapma

Petras Vaitelis (72) on ahastuses – kaer, millest pidid saama toit tema lammastele, ja nisu, mis pidi minema saiateoks, põleb nüüd hoopis ahjus. Pärast venelaste sissetungi Ukrainasse on puidugraanulite hind tõusnud nõnda palju, et niiviisi tuleb kodu kütmine tema jaoks odavam.