Võrreldes näiteks tuntud Google Translate’i teenusega on tänavu novembris avatud Tõlkeväravas keelepaare esialgu üsna vähe: saab tõlkida eesti–inglise, eesti–vene ja eesti–saksa keelest ning neist kolmest keelest omakorda eesti keelde. Erisuseks on aga valdkonnaspetsiifilise tõlke võimalus: esialgselt juhul, kui tegu on näiteks riigikaitse-, õigusloome- või kriisiinfoalase tekstiga.