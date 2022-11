ILMATARGA ENNUSTUS | Haruldane üksmeel: kõik neli põrna näitavad samasugust talveilma

Arvo Saidla astub tuppa kandik käes, endal rahulolev, isegi naerusuine nägu ees. Just nagu kelneril, kel midagi pööraselt maitsvat pakkuda on. Nüüd võiks imestada, et ei tea, mis uuema aja tundmatu delikatessiga küll tegu olla võiks, aga mõistada pole vaja – Maaleht ei läinud ilmatarga koju Rapla valda Koikse külla sel esmaspäeval juhuslikult. Päev varem oli talle toodud neli seapõrna ning neid Saidla nüüd kandikul tuppa kannabki.