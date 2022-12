Kas Eesti metsast on üleraie tõttu tõesti saanud süsinikuheitja? Miks töötab LULUCFi metoodika paberil ja mitte tegelikkuses? Metsalehe küsimustele vastavad metsade kasvu ja süsinikuringet uurivad teadlased Veiko Uri ja Allan Sims. Mari Kartau mari.kartau@maaleht.ee



Eesti metsateadlased kinnitavad, et meie metsad seovad süsinikku, kuid LULUCFi kontekstis kuuleme vastupidist. Kuidas see võimalik on?