Kas Eesti metsad annavad tõesti hoogu planeedi hukkumisele? On selles süüdi üleraie? Metsalehe küsimustele vastavad just neid asju põhjalikult uurinud metsateadlased Veiko Uri ja Allan Sims.

Eesti metsateadlased kinnitavad, et meie metsad seovad süsinikku, kuid LULUCFi kontekstis kuuleme vastupidist. Kuidas see võimalik on?