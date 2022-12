Köömneid võiks Eestis rohkem kasvatada

Külviks kasutab ta kombikülvikut Väderstad Rapid 400, millega saab panna nii väetist, peenseemet (heinaseeme, tatar köömen jms) kui tavaseemet. Väetis läheb sel juhul 9 cm sügavusse, oa külvisügavus on keskmiselt 7 cm ja köömneseemnel 2 cm. Grents eelistab külvata köömneseemne n-ö hajusalt, et köömnetaimed jääksid oaridade vahele ja saaksid paremad kasvutingimused.

„Köömen on tark taim, ta reguleerib oma saake ise,“ räägib Grents. „Need taimed, mis tõusevad varem ning on tugevamad, annavad saaki esimesel koristamisaastal, hilisemad tärkajad ootavad mullas veel aasta ja hakkavad alles siis kasvama.“

Köömen on mitmeaastane taim. Nagu selgitab Grents, annab see esimese saagi pärast külvi teisel aastal. Esimese koristuse saak on laias laastus 1,5–2 tonni hektari kohta. Teine koristus on võimalik aasta pärast ehk siis kolmandal aastal. Hektarisaaki võib õige agrotehnika korral loota keskeltläbi kaks tonni. Siis on põld kõige võimsam ja saak kõige parem. Kolmandal koristusaastal ehk neljandal kasvuaastal võib veel saada saaki tonni kuni poolteist.

„Ma ei tahtnud võistelda, ma tahtsin näidata, mis asi see köömen on ja tutvustada selle kasvatamist,“ ütles Harjumaa põllumees Andres Grents viljelusvõistluse lõpetamisel.

Esimesel kevadel läheb põldu väetistest NPK. Kogus pole suur, sest uba seob ise õhust lämmastikku ning Grents loodab, et sellest jääb midagi alles ka köömnele. Siiski on oluline esimesel sügisel pärast oa koristust ning kahel järgmisel pärast köömne kombainimist lisada mulda natuke lämmastikku, et köömen ka teisel ja kolmandal saagiaastal saaki moodustada suudaks.

Umbrohtudest on suurimad mured kesalill ja kõrrelised umbrohud. Kui kesalill võimutsema pääseb, pole köömnet võimalik koristada. Kõrreliste umbrohtude puhul on lisamure see, et nende seeme on samasugune väike kui köömne oma ning seda on köömneseemne hulgast raske välja sorteerida.

Kasvuajal saab kasutada preparaati Fenix, mis sobib nii oale kui köömnele. Kui orasrohi liialt võimust võtma hakkab, tuleb tabada õige hetk (nii et köömne taime ei kahjusta) ja tõrjuda seda Agiliga.

Sellise agrotehnikaga kasvatades on esimese aasta saak samalt põllult uba, teisel aastal köömne esimene koristus, mis annab saaki keskmiselt 1,5–2 tonni hektarilt. Teist köömneaastat peetakse parimaks saagiaastaks, kus seemet võib saada üle kahe tonni hektari kohta. Mõistlik on köömneid kasvatada ka kolmandat aastat, kuigi sel juhul on saak taas väiksem, jäädes ühe ja poolteise tonni vahele.

Köömnekasvatajad ütlevad, et see kultuur peaks olema kasulik eelkõige mulla struktuurile ja niiskusrežiimile, sest kolmandaks aastaks on taim kasvatanud suure ja jämeda juure, mis muudab mulla kobedamaks.

90% Eesti köömneid läheb ekspordiks

Andres Grents hakkas köömnekasvatuse vastu huvi tundma rohkem kui kümmekond aastat tagasi, kui nägi sellest artikleid Soome põllumajandusajakirjas. Hiljem leidis ta infot kasvatamise koht ka internetist ning otsustas ise samuti proovida.

„Köömne puhaskülvi puhul oleks esimene aasta nullaasta, sellepärast külvan köömne koos oaga ja saan ka esimesel aastal saagi, oasaagi.“ Andres Grents